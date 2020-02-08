Bursa'da züccaciye dükkanının açılışında izdiham yaşandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da züccaciye dükkanının açılışında izdiham yaşandı - Son Dakika

Bursa'da züccaciye dükkanının açılışında izdiham yaşandı

6 saat önce

Bursa'da züccaciye dükkanı açılışında indirim yapılınca izdiham yaşandı.

Bursa'da züccaciye dükkanının açılışında izdiham yaşandı, System.String[]

Bursa'da züccaciye dükkanı açılışında indirim yapılınca izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle mağazaya polis ekipleri sevk edildi.


Açılışa özel indirimler yapan bir züccaciye dükkanında izdiham yaşandı. Mağaza sahipleri ve görevliler kalabalığı kontrol etmekte zorlanınca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İzdiham sonucu fenalaşanlara ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.


Mağaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kampanyalarımız yarın da devam edecek, bugün gelmeyin" şeklinde paylaşımda bulundu. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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