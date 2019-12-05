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Bursa dağcıların uludağ yolundan geçişi kamerada
6 saat önce
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok (2)DAĞCILARIN ULUDAĞ YOLUNDAN GEÇİŞİ KAMERADAUludağ'da geçen pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok (2)
DAĞCILARIN ULUDAĞ YOLUNDAN GEÇİŞİ KAMERADA
Uludağ'da geçen pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. 4 gündür haber alınamayan Alpaslan ve Sarp'ın, Uludağ'a çıkmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Alpaslan ve Sarp'ın Uludağ Milli Park gişelerinden saat 07.51'de 34 SK 2280 plakalı otomobille geçtiği görüldü.
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