Bursa'daki 4 belediye eleman arıyor

Bursa'daki 4 belediye 'kurum dışı kamu işçi alımı' için İŞKUR üzerinden ilan verdi.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımı ilanı vermeye devam ediyor. Belediye ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), İŞKUR üzerinden KPSS şartı aramaksızın 650 personel alımı yapacağını duyurdu. 'kurum dışı kamu işçi alımı' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, en az ilköğretim mezunu personel alımı yapılacak. Personeller, belediye ve sosyal yardım kuruluşlarında daimi olarak istihdam edilecek. Bursa'da da Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Gürsu Belediyesi, Kestel Belediyesi çeşitli kademelerde görev alacak personel alımı yapacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burulaş bünyesinde otobüs mekanik görevlisi alacak. Kestel Belediyesi, Kesbeltaş bünyesinde çalışacak bekçi ilanı verdi. Gürsu Belediyesi, beden işçisi 5 personel alımı gerçekleştirecek. Yine Burulaş'ta temizlik görevlisi 2 kişi istihdam edilecek. Osmangazi Belediyesi, 10 çöp personeli alımı gerçekleştirecek.



Türkiye genelinde 72 belediye 650 personel alımı yaparken, Bursa'da 4 belediye 19 kişiyi bünyesinde istihdam edecek. - BURSA