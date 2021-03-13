Bursa'daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu: "Kazaya engel olamadım, üzgünüm" - Son Dakika

Bursa'daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu: "Kazaya engel olamadım, üzgünüm"

13.03.2021 13:33
Bursa'daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu:

Bursa'da 4 kişinin öldüğü 2'si ağır 34 kişinin yaralandığı kazada, tır şoförü Faruk E.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Bursa'da 4 kişinin öldüğü 2'si ağır 34 kişinin yaralandığı kazada, tır şoförü Faruk E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Frenlerin patladığını söyleyen Faruk E., Araçların yoldan çekilmesi için kornasına basıp selektör yaktığını ancak kazaya engel olamadığını belirtti.

Kaza, Bursa- Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü tır, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken 2'si ağır 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Faruk E., Sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyledi.

Faruk E., "Rampa aşağı indiğim esnada tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm" sözlerine yer verdi. Faruk E., Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA

Bursa'daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu: Kazaya engel olamadım, üzgünüm
Bursa'daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu: Kazaya engel olamadım, üzgünüm
Bursa'daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu: Kazaya engel olamadım, üzgünüm
Bursa'daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu: Kazaya engel olamadım, üzgünüm
Bursa'daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu: Kazaya engel olamadım, üzgünüm

Ankara, Kestel, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför konuştu: 'Kazaya engel olamadım, üzgünüm' - Son Dakika


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