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6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı - Son Dakika

6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı

31.08.2021 17:22

Bursa'da 2021'i "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Koza Han'da temsili koza mezadı ile "şed kuşanma töreni" gerçekleştirildi.

Bursa'da 2021'i "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Koza Han'da temsili koza mezadı ile "şed kuşanma töreni" gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşünde mehter takımı ve dev bir ipek böceği maketi de yer aldı. Kortejde en büyük ilgiyi ise koza mezadına deve, eşek ve atlardan oluşan kervanla gelen tüccar çekti.

Yaklaşık 6 asır önce Sultan 2. Bayezid tarafından inşa ettirilen, Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olan ve burada satılan kozalardan üretilen ipeğin dünya saraylarını süslediği Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı.

Koza Han'ın kapısından deve, eşek ve atlarıyla giren tüccar, o dönemin kıyafetlerini giyen tiyatrocular ve mezadın canlandırması, katılımcıları asırlar öncesine götürdü. Yaş ve kuru koza fiyatlarının ilan edilmesinin ardından mezat başlarken çevredekilere geleneğe uygun olarak koza şekeri ikram edildi.

Daha sonra Ertuğrul Bey Meydanı'nda ise Ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "şed kuşanma töreni" canlandırıldı. Etkinlik alanındaki kozadan ipek üretimi ve kozadan hediyelik eşya yapımı atölyeleri de ilgi gördü.

Hanlar Bölgesi'ndeki kamulaştırmalara 200 milyon lira harcanacak

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih başkenti Bursa'nın her köşesinin tarihi eserlerle dolu olduğunu ancak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin her bir köşesinin ayrı bir değer taşıdığını söyledi.

Hanlar Bölgesi'nin altın gibi değerli olduğunu ifade eden Aktaş şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Çevre ve Şehircilik Bakanı'mızın bilgisi dahilinde Hanlar Bölgesi'nin yıkımlara başladık. Bu bölgede yıkımlar için yaklaşık 200 milyon lira harcanacak. Buraya güzel bir meydan kazandırılacak. Çok yakın zamanda inşaatı başlayacak. Görsel çirkinliklerin hepsi ortadan kalkacak. Burada muazzam bir meydan ortaya çıkacak. Burada çok hanlarımız var ama Koza Han tabir yerindeyse bunların en güzellerinden biri. Gerek Osmangazi Belediye'mizin gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hanlar bazında farklı çalışmalarımız olacak. Farklı etkinliklerle bu bölgenin daha çok bilinmesini ve tanınmasını istiyoruz. Buraya daha fazla turist gelmesi, esnafımızın daha çok kazanması demek. Bölge esnafına destek olma adına gayret gösteriyoruz. Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı, Bursa'ya, esnafımıza hayırlı olsun."

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa'nın tarihi kimliğini gelecek kuşaklara taşımak adına önemli çalışmalar yaptıklarını, özellikle Hisar Bölgesi'nde çalışmalarda önemli bir mesafe aldıklarını kaydetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise Bursa denilince akla ilk Uludağ, Ulucami, Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin geldiğini hatırlattı.

İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı etkinlik, Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin Koza Han'daki "Hanlar Bölgesi ve İpek" konulu söyleşisiyle devam etti.

Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı etkinlikleri, yarın Ertuğrul Bey Meydanı'nda gün boyu sergi ve atölye çalışmaları, oryantiring, 7 Eylül'de Eski İpek Han'da Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yavaş, 14 Eylül'de Fidan Han'da Prof. Dr. Necmi Gürsakal ve 15 Eylül'de Emir Han'da yapılacak Nevzat Çalıkuşu söyleşileriyle sürecek.

6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı
6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Koza, Toplum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 6 asırlık Koza Han'da temsili koza mezadı yapıldı - Son Dakika


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