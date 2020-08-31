Bursa'daki 7 asırlık Çarşı ve Hanlar Bölgesi yeni silüetine kavuşuyor - Son Dakika

Bursa'daki 7 asırlık Çarşı ve Hanlar Bölgesi yeni silüetine kavuşuyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, Bursa'da 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 480 dönümlük Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafında tarihi silüeti bozan yapıların temizlenmesi çalışmalarına başlandı.

Bursa'daki 7 asırlık Çarşı ve Hanlar Bölgesi yeni silüetine kavuşuyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, Bursa'da 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 480 dönümlük Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafında tarihi silüeti bozan yapıların temizlenmesi çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın öncülüğünde, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafındaki silüeti bozan yapılar kaldırılacak.

Osmanlı Devleti'nin ilk başkentlerinden olan ve bünyesinde tarihi camiler, hamamlar, medreseler, türbeler ve sivil mimarinin önemli eserlerini barındıran Bursa'daki Çarşı ve Hanlar Bölgesi, yeni ve düzensiz yapılardan arındırılarak, yapılacak yıkımlar ve dönüşümün ardından tarihe ve yeşile kavuşacak.

Ulu Cami'nin etrafındaki yaklaşık 450 dönümlük alanda, Bursa'nın fethinin ardından peyderpey yapılan 16 han, arasta, bedesten, pazar yerleri ve iç içe geçmiş çarşılardan oluşan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölge, tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olan Bursa'da, perakende ticaretin merkezi konumunda bulunurken, her yıl pek çok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

"Bursa bir hayali gerçekleştiriyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki dönüşümün, birçok belediye başkanı ve yöneticinin hayalinde yer aldığını ancak bu işin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunduğunu anımsatan Aktaş, "14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 ayrı sivil mimarlık örneğinin yer aldığı 480 dönümlük bu alan, buram buram tarih kokuyor ama Bursa'nın 1970'li yıllardan sonraki hızlı gelişimi, etrafında yapılmış yeni binalar ve düzensiz yapılar, Hanlar Bölgesi'ni örseledi ve bundan mütevellit şimdi bu alan boşaltılıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yürekten teşekkür ettiğini dile getiren Aktaş, "Bursa bir hayali gerçekleştiriyor. Bursa, gerçekten yıllardır arzu ettiği, hem hukuki anlamda hem de mali anlamda çok destek bulamadığı, karşılık bulamadığı bir konuyu gerçekleştiriyor. Bu da Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ortaya çıktı. Çünkü bize her görüşmemizde, payitaht Bursa'yı yaşatmak noktasında tavsiyeleri ve önerileri var. Burada bakanlık desteği, belediyenin imkanlarıyla öncelikle resmi kamu binalarından İŞKUR, Kızılay ve beraberinde Merkez Bankasından başladık, beraberinde kamulaştırma süreci başladı." ifadelerini kullandı.

Alinur Aktaş, bir yıl önce başladıkları projenin tamamlanmasıyla Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin, Türkiye ve dünyanın bildiği bir değer haline dönüşeceğini bildirdi.

"Şehir gelişimini de bu süreç etkileyecektir"

Aktaş, esnafın ve vatandaşların da desteğiyle 2022 yılında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çehresinin değişeceğini dile getirdi.

Bursa'nın otomotiv ve tekstil konusunda çok gelişmiş bir şehir olduğunun altını çizen Aktaş, şöyle devam etti:

"Özellikle yerli otomobille beraber Bursa'da çok daha yeni açılımlar sağlıyoruz. Yerli otomobil, sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin projesi. 2022'de üretime geçtiği zaman Bursa'nın dünyayla buluşmasına vesile olacak. Biz turizmle alakalı ikinci, üçüncü planda kalan konularımızı, kış turizminden sağlıklı yaşlanma turizmine, deniz turizminden kongre turizmine, fuar turizminden spor turizmine varana kadar birçok alanı da bu vesileyle elden geçirmiş oluruz. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki, Bursa'nın şehir gelişimini de bu süreç ciddi etkileyecektir. Payitaht Bursa'da tarih ve yeşil gün yüzüne çıkıyor. Bunu yaparken sadece yaparak değil aynı zaman da yıkarak da Bursa'yı güzelleştiriyoruz."

Aktaş, Bursa'nın çok farklı manevi değerleri de barındırdığını belirterek, tarihin yaşatılması adına adımlar attıklarını sözlerine ekledi.

Bursa, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki 7 asırlık Çarşı ve Hanlar Bölgesi yeni silüetine kavuşuyor - Son Dakika


Son Dakika

Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi Sivas'ta kuruyan Kellah Gölü'nün tuz tabakası havadan görüntülendi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti Alkollü sürücü dehşet saçtı! Motosikletli kadının havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı
Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor         
13:13
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı         
12:58
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi         
12:57
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı         
12:55
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı         
12:53
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
12:20
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu         
12:03
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak         
11:28
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı         
10:02
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor         
09:37
Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği         
09:30
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu         
09:25
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Taraftarın orta sahaya transfer beklediği Galatasaray, oyuncu satışına ağırlık verecek Taraftarın orta sahaya transfer beklediği Galatasaray, oyuncu satışına ağırlık verecek         
08:02
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı         
21:59
Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı         
20:50
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri         
20:22
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı         
20:07
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı         
20:02
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 17:33:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki 7 asırlık Çarşı ve Hanlar Bölgesi yeni silüetine kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei