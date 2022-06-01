Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi

01.06.2022 14:35

Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi Bursa'da eşi işteyken 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi

BURSA - Bursa'da eşi işteyken 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu son yolculuklarına uğurlandı. 8 yıllık eşini ve evlatlarından birini toprağa veren, bir evladı ise hastanede yoğun bakımda kalan acılı anne A.S. fenalık geçirince cenaze için geldiği araçtan dışarıya çıkamadı.

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yıllık evli olduğu eş A.S. işte iken cinnet getiren baba Rahim Cem Saraç, 7 ve 3 yaşlarındaki iki oğlunu bıçakladıktan sonra evde bulduğu iple kendini astı.

İşten eve dönen anne A.S. uzun süre zile bastıktan sonra kimsenin kapıyı açmamasından şüphelendi. Anne durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli bir durum olduğunu fark etmesinin ardından kapıyı kırarak eve girdi. Eve girdiklerinde anne ve ekipler içerideki manzarayı görünce gözlerine inanamadı.

Babanın bıçakladığı 7 yaşındaki oğlu Ahmet Saraç hayatını kaybederken R.S. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren anneyi aile yakınları ve komşuları sakinleştirdi. Hayatını kaybeden baba ve 7 yaşındaki oğlu savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için BursaAdli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan baba ve 7 yaşındaki oğlu ailelerine teslim edildi.

7 yaşındaki Ahmet Saraç Gürsu ilçesindeki Zafer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İntihar eden Baba Rahim Cem Saracın cenazesinin ise Gürsu ilçesi Zafer Mahallesindeki Emirsultan Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi
Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi

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Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını bıçakladıktan sonra intihar eden baba ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu toprağa verildi - Son Dakika


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