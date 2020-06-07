Bursa'daki Aile Sağlığı Merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan tedbirler "normalleşme süreci" dolayısıyla güncellendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının, normalleşme sürecinde sağlık kuruluşlarında aldığı önlemler kapsamında Bursa'daki Aile Sağlığı Merkezleri yeni düzenlemeler doğrultusunda hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Aile Sağlığı Merkezlerinde bulaşı riskini engellemek için normalleşme sürecinde de sosyal mesafe kuralına sıkı biçimde riayet edileceğini bildirdi.

Normalleşme sürecinde merkezlerde alınan önlemlere değinen Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Aile Sağlığı Merkezlerine gelen hastalar ilk olarak girişte en az birer metre aralıklarla bekletiliyor ve içeriye sırayla alınıyorlar. Girişlerde dezenfektanlara kolayca ulaşabilen hastalarımıza, başvuru esnasında ateş ölçümü de yapılarak öksürük, nefes vb. semptomları sorgulanıyor. Ateşi olan ya da enfeksiyon şüphesi taşıyan hastalar, buradan diğerleriyle temas ettirilmeden Kovid-19 olası vakaları için ayrılmış bir muayene odasına alınıyor. Kişi hastaneye sevk edilene kadar burada izole bir şekilde tutuluyor."

Bekleme salonlarında da kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaşıkcı, hastaların mutlaka hastaneye gidiyormuş gibi 182 ve MHRS üzerinden aile hekimlerinden randevu almaya özen göstermelerini, maske takmalarını ve kalabalık oluşturmamalarını istedi.