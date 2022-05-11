Bursa'daki AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi - Son Dakika
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Bursa'daki AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi

11.05.2022 13:39
Bursa'daki AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.

Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın tavanında çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişileri tahliye ederek AVM'yi girişlere kapatan ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

Bölgede gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Canbolat, "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil." diye konuştu.

Bursa'daki AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi
Bursa'daki AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi
Bursa'daki AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi
Bursa'daki AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi
Bursa'daki AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi

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alışveriş, İtfaiye, Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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