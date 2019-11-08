Bursa'daki balık ölümleri araştırılacak
7 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Kara Dere'de meydana gelen balık ölümlerinin sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Bursa'nın Karacabey ilçesinden geçen Kara Dere'de meydana gelen balık ölümlerinin sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi'nden geçen derede telef olan çok sayıda balık su yüzeyine çıktı.
Bunu gören yöre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Balıkların ölüm nedeninin numuneler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda belli olacağı belirtildi.
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