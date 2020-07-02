Bursa'daki "baltalı" cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bursa'daki "baltalı" cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

Bursa'da, evinin inşaat işini aldığı akrabasını baltayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da, evinin inşaat işini aldığı akrabasını baltayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cevdet Uçar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Maktul Süleyman Kıran'ın ablası Suzan Göksan, duruşmada verdiği ifadede, sanığın, dayılarının damadı olduğunu ve kardeşinin olay tarihinden önce evinin inşaat işini sanığa verdiğini söyledi.


Kardeşi ile Cevat Uçar'ın bu iş için 26 bin liraya anlaştıklarını belirten Göksan, şöyle konuştu:


"Yabancı kazanacağına akrabamız kazansın' diyerek bu işi ona vermişti. Sanığa olan tüm borcu ödemişti, kendisine bir borcu kalmamıştı. Kardeşim Süleyman, olay tarihinden önce emekli olmuş ve 50 bin lira emekli ikramiyesi almıştı. Bu emekli ikramiyesinden 26 bin lirayı sanığa ödemişti. Geri kalan 24 bin ile de ev eşyaları alacaktı. Anladığım kadarıyla sanık, emekli ikramiyesinden kalan bu parayı kardeşimden alabilmek için onu öldürmüştür. Bunun dışında kardeşimi öldürmesini gerektiren aralarında herhangi bir anlaşmazlık, husumet, alacak verecek ilişkisi kalmamıştı. Sanıktan şikayetçiyim."


Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, tüm delil ve belgeler değerlendirildiğinde sanığın, olay tarihinde ekonomik açıdan sıkıntıda olduğu ve maktul Süleyman Kıran'ın tazminat olarak aldığı nakit paralar olduğunu bildiği, Kıran'ı öldürerek söz konusu paraları ele geçirmeyi amaçladığı, amacı doğrultusunda da olay günü maktulün evinin önüne giderek saklandığı, elindeki baltayla maktule vurarak onu öldürdüğü ve üzerinde bulunan 750 lira parayı alarak olay yerinden ayrıldığı, bu şekilde "tasarlayarak", "bir suçu gizlemek amacıyla öldürme" ile "gece vakti konutta silahla yağma suçları"nı işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezalandırılmasını istedi.


Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Cevdet Uçar, mütaalayı kabul etmediğini söyledi.


Savunma yapmak üzere süre verilmesini talep eden sanık, "Ayrıca adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.


Sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.


Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'nde, 27 Şubat 2018'de, yalnız yaşayan Süleyman Kıran (51) çalıştığı tekstil firmasına gitmeyince, arkadaşları evine geldikleri maktulün cesedini odunluk bölümünde bulmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıran'ın başına baltayla vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı Cevdet Uçar (51), 1 Mart 2018'de yakalanmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki 'baltalı' cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son Dakika

17:11 Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:19 ABD'de bir haftada 1 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:18 Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
13:36
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
20:58
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
20:21
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:37:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki "baltalı" cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]