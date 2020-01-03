Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı

7 saat önce

Bursa'da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı tutuklandı.

Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı, System.String[]

Bursa'da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine kar maskesiyle giren kişi elinde bomba olduğunu iddia edip bankanın kapısının yanına bıraktığı nesneyi patlatacağı tehdidinde bulundu. Daha sonra belindeki silahı çıkaran zanlı veznedeki 43 bin lirayı alarak kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü ve asayiş şube ekipleri yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. 1.85 Boyundaki ve daha önce suç kaydı olmayan ve bir fabrikada tekniker olarak çalışan 34 yaşındaki Erkan K.'nın olayda kullandığı suç malzemelerini satın alabileceği iş yerlerinde detaylı araştırma yaparak buradaki delillerden zanlının kimliğini tespit etti. Piyasaya bir miktar borcu da olduğu öğrenilen şahsın Nilüfer'de oturduğu, Yıldırım'da ikamet eden babasının yanına gittiği belirlendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip nefes kesen bir operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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