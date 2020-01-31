Bursa'daki Bayburtlulardan depremzedelere destek - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, depremzedeler için topladıkları 1 kamyon yardım malzemesini Elazığ'a gönderdi.

İnegöl Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Saadettin Erdoğan, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelere ellerinden geldiğince yardım etmek istediklerini söyledi.

Dernek üyelerinin duyarlı davrandığını anlatan Erdoğan, "Bugün bu toplanan yardımları sevk etmek için toplandık. Allah ölenlere rahmet eylesin yaralılara da şifa versin inşallah. Yaraların sarılması adına bir nebze de olsa faydamız dokunmuşsa ne mutlu bize. Üyelerimize de teşekkür ediyorum. Allah bir daha ülkemize böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım malzemelerinin bulunduğu kamyon Elazığ'a yola çıktı.