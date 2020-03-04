Bursa'daki bebek cinayeti davasında anne ve babaya hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'daki bebek cinayeti davasında anne ve babaya hapis cezası - Son Dakika

Bursa'daki bebek cinayeti davasında anne ve babaya hapis cezası

6 saat önce

Bursa'da 2 aylık bebeklerini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan anneye müebbet, babaya ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bursa'daki bebek cinayeti davasında anne ve babaya hapis cezası, System.String[]

Bursa'da 2 aylık bebeklerini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan anneye müebbet, babaya ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aliye Boğa (19), eşi tutuksuz sanık Şeref Boğa (34) ile avukatlar katıldı.

Savunmasını yapan Aliye Boğa, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Şeref Boğa da olay tarihinden önce bebeğinin sert bir şekilde düştüğü iddiasının doğru olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, anne Aliye Boğa'yı "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet, baba Şeref Boğa'yı ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, mahkumiyet kararı kesinleşinceye kadar Şeref Boğa'ya yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 7 Ekim 2019'da Aliye Boğa'nın, yardım istemesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 aylık kızı Sevilay Boğa müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Doktorların, bebeğin vücudunda darp izleri görüldüğünü bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne tutuklanmış, baba Şeref Boğa ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Aliye Boğa, mahkemede yaptığı savunmada, olaydan 2-3 gün önce bebeğinin, başını çekyatın sert kısmına vurduğunu iddia etmiş, daha sonra aralarındaki tartışma sırasında kendisine doğru hamle yapan eşinin yanlışlıkla bebeğinin karnına yumrukla vurduğunu öne sürmüştü.

Şeref Boğa ise kızı hastaneye kaldırılırken evde olmadığını söyleyerek, darp iddialarını reddetmiş, eşiyle tartıştıkları sırada eşinin, kucağındaki kızıyla çekyatın üzerine düştüğünü, sürekli ağladığı için ciddi bir durum olmadığını düşünerek o gün hastaneye götürmediklerini belirtmişti.

Bursa, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet
Annesi felç geçiren Cristiano Ronaldo'dan ilk açıklama: Şu anda durumu stabil Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen göçmenleri nasıl saydıklarını açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:22:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki bebek cinayeti davasında anne ve babaya hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]