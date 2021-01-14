Bursa'daki bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı - Son Dakika

Bursa'daki bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı

14.01.2021 23:31
Bursa'daki bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı, System.String[]

Bursa'da aralarında kavga çıkan ağabey ve kardeş yaralandı.

Bursa'da aralarında kavga çıkan ağabey ve kardeş yaralandı.

Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki evine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen H.K, annesi ve kız kardeşiyle tartışmaya başladı.

Aynı binada ikamet eden ağabey K.K, tartışma sesleri üzerine annesinin dairesine geldi.

Tartışmaya müdahale eden K.K. ile H.K. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında ağabey, kardeşini elinden bıçaklarken, kendisi de hafif yaralandı.

Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmangazi, kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı - Son Dakika


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