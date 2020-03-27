Bursa'daki Bilim ve Sanat Merkezleri de 'korona'ya karşı yüz koruyucu siper üretmeye başladı - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılan korona virüse (Kovid-19) karşı mücadele tüm yurtta devam ediyor. Bursa'daki Bilim ve Sanat Merkezleri de (BİLSEM) bu mücadeleye destek amacıyla yüz koruyucu siper üretimine başladı.



Bursa'da yer alan Bilim ve Sanat Merkezleri, korona virüs (Kovid-19) önlemlerine katkı amacıyla yüz koruyucu siper üretimine başladı. Özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siper maske üretimi 3D yazıcılarla gerçekleştiriliyor. Sağlığa zarar vermeyen doğal malzemelerden üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının istek ve tavsiyeleri dikkate alınarak tasarlanıyor. BİLSEM idareci ve öğretmenlerinin gönüllü olarak görev aldığı üretim faaliyetleri 24 saat boyunca devam ediyor. Üretimi tamamlanan yüz koruyucu sipermaskeler yerel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarının istifadesine sunulacak. Bursa'da Halil İnalcık, BTSO Kamil Tolon ve Hamzabey BİLSEM olmak üzere 3 tane merkez bulunuyor.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürece dahil edilen Türkiye genelinde 150 merkezde bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile günlük bin adet olmak üzere ayda 30 bin yüz koruyucu siper üretmek hedefleniyor. Böylece yüz koruyucu siper konusunda yaşanan temin sıkıntısının büyük oranda giderilmesi öngörülüyor.



Korona virüs önlemlerine katkı amacıyla Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi'nde ayrıca laringaskop cihaz aparatı da örnek amaçlı üretildi. İlgili hastanelere incelenmek üzere gönderilen aparatın deneme sonrası her hastane için 10'ar adet üretileceği öğrenildi. - BURSA