Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor - Son Dakika
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Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor

09.10.2022 17:37

Bursa'da bulunan bir apartmanın önündeki mezar, merak konusu oldu. Yoldan geçenler mezarda kimin yattığını merak ederken, mezarda yatan kişinin genç bir kadın olduğu ve sevdiğine kavuşamadan ölmesi sebebiyle genç çocuğun apartmanının önüne defnedildiği iddiası, öğrenenleri gözyaşına boğdu.

Bursa'daki bir apartmanın önü olduğu iddia edilen bölgede yer alan mezar, gerek sosyal medyada gerekse de il genelinde büyük merak uyandırıyor. Mezarla ilgili ortaya atılan iddiaların çeşitlenmesi, bölgeye de ilgiyi her geçen gün artırıyor.

İLK İDDİA ÇOK ACIKLI

Mezarla ilgili ilk iddia, oldukça acıklı. İşte o iddianın detayları: "Bir kız bu binada oturan bir oğlana aşıkmış. Hiçbir şekilde kavuşmalarına izin vermemişler. Kız ince hastalığa yakalanmış (verem) "Yeter ki evleneyim kapısında öleyim" diyormuş. Kızın haline acıyıp iyileşir umuduyla evlendirmişler. Kapıya gelin geldiğinde içeri bir adım daha atamadan son nefesini vermiş. Oturanlar değişmiş, bina değişmiş mezar hep orada kalmış. "

BAŞKA HİKAYELER ANLATANLAR DA VAR

Mezar hakkında başka hikayeler anlatanlar da mevcut. Bölge sakinleri, mezarın apartmanda yaşayan bir genç kıza ait olabileceğini de iddia ediyor. Sosyal medyada bir kez daha paylaşılan video, yeniden büyük ilgi gördü.

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