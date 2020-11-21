Bursa'daki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı - Son Dakika

BURSA'da bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi, 1. Uslu Sokak'taki bir plastik firmasına ait binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yarım saatlik çalışma sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı çevre binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

DUMANLAR KENTİN MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜİş yerinde çıkan yangın sonrası oluşan dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. Dumanların yükseldiği anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.