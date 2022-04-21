Bursa'daki bombalı saldırıda soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Bursa'daki bombalı saldırıda soruşturma sürüyor

21.04.2022 14:31

Bursa'daki bombalı saldırıda soruşturma sürüyor Patlamanın ardından yanarak sürüklenen otobüsün görüntüleri bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu,...

Bursa'daki bombalı saldırıda soruşturma sürüyor

Patlamanın ardından yanarak sürüklenen otobüsün görüntüleri bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı

BURSA - Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 7 personel de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ve yanarak sürüklenen otobüsün güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 7 personel de yaralandı. Patlamadan sonra yaşanan can pazarı cep telefon kamerasına yansırken, otobüsün yanarak sürüklendiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Patlamanın meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi.

Diğer yandan olayla ilgili soruşturma Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha kadar özel çalışma yaparken, kriminal raporların tamamlanması ve güvenlik kamera incelemesinin sonuçlanmasıyla ciddi bir sonuç elde edileceği öğrenildi.

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Şehit, İnfaz, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki bombalı saldırıda soruşturma sürüyor - Son Dakika


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