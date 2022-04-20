Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

20.04.2022 18:41

Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Bursa'da sabah 7: 30 sıralarında meydana gelen terör saldırısı sonrası 1 infaz koruma memuru şehit oldu.

Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da sabah 7: 30 sıralarında meydana gelen terör saldırısı sonrası 1 infaz koruma memuru şehit oldu. Yol kenarına bırakılan EYP'nin patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman mahallesinde meydana geldi. Mudanya yolu caddesinden Bursa E tipi cezaevine personel taşıyan servis minibüsü Yenikaraman mahallesinden geçtiği esnada uzaktan kumandalı EYP'nin patlamasıyla servis minibüsünde olan 30 infaz koruma memurundan 1'i şehit oldu. Patlamanın şiddetiyle 1'i ağır 4 personel yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yaptığı ilk açıklamada yaralı personellerden ikisinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, diğer iki yaralının ise Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa'ya hareket etti.

Bakanların Bursa'ya gelmesiyle yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Terör, Şehit, İnfaz, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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