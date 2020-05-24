Bursa'daki boş camilerde tekbir sesleri yükseldi - Son Dakika

Bursa'daki boş camilerde tekbir sesleri yükseldi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bayram namazı kılınmayan Bursa'daki camilerden tekbir sesleri yükseldi.

Bursa'daki boş camilerde tekbir sesleri yükseldi, System.String[]

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bayram namazı kılınmayan Bursa'daki camilerden tekbir sesleri yükseldi.


Camilerden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla bayramın ilk gününde her ilin kendi bayram namazı vaktinde minarelerden bayram günlerinin şiarından olan tekbirler yükseldi. Bursa'da da Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerden yükselen tekbirler, boş cadde ve sokaklarda yankılandı. Geçmiş senelerde binlerce kişinin avlusuna kadar hınca hınç doldurduğu Ulucami'de müezzin tarafından getirilen tekbir, boş cami ve avlusunda yankılandı. Evlerinde kalan vatandaşlar, tekbirlere eşlik etti.


Ayrıca Bursa'da I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış olan Ulucami'de geçmiş yıllarda yaşadığı tadilat sebebiyle kılınmayan bayram namazından sonra bu ikincisi olduğu ifade edildi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 07:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'daki boş camilerde tekbir sesleri yükseldi - Son Dakika

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