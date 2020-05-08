Bursa'daki çalışanlar için Covid-19 tanı merkezi kuruluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle firmaları ve çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir çalışmaya imza attı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), BTSO ve Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR) işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından kurulacak tanı merkezinde Bursa'daki OSB'lerde yer alan işletmelerin çalışanlarına korona virüsü testi uygulanacak.



BTSO, pandemi süresince üretime devam eden firmalardaki işçilerin korona virüsü taraması için önemli bir adım attı. BTSO, Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve BOSBİR Türkiye ekonomisinin ihracat, üretim ve istihdam üssü Bursa'da korona virüsü tarama programı kapsamında tanı laboratuvarının kurulması için harekete geçti. Korona virüsün tespiti için PCR testi laboratuvarının kurulmasının ardından Covid-19 belirtisi gösterip göstermediğine bakılmaksızın Bursa'daki 17 sanayi bölgesinde çalışanlara test uygulanacak.



"Tüm dünya ekonomilerinde ağır tahribatlar oluştu"



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın ülke ekonomisinin kalkınmasına güç katan şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin ilk OSB'sin kurulduğu ve ülkenin ilk yüksek teknoloji organize sanayi bölgesinin hayata geçtiği Bursa'nın da korona virüsü salgınından olumsuz etkilendiğini belirten Başkan Burkay, BTSO olarak firmaların bu süreçten en az etkilenmesi için salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana birçok eylem planını harekete geçirdiğini ifade etti. Kriz masasını oluşturarak iş dünyası temsilcilerinin talep ve önerilerini ilgili bakanlık ve kurumlara ilettiklerini fade eden Burkay, TOBB öncülüğünde başlatılan yeni Nefes Kredisi'ne ilk etapta 500 milyon TL'ye kadar kaynak sağladıklarını kaydetti. Başkan Burkay, "COVID - 19 salgını insan sağlığına olan doğrudan etkilerinin yanında, ekonomik ve sosyal dengeler üzerinde de ağır tahribatlar oluşturdu. Uluslararası ticaret, sermaye hareketleri ve turizm başta olmak üzere neredeyse tüm sektörlerimiz ciddi yaralar aldı. Küresel ekonomide son 100 yılın en ağır daralmasının yaşandığı bu süreçte iş dünyası temsilcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.



"Taramalar üretim aksamadan yapılacak"



Başkan Burkay, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB işbirliğinde Bursa iş dünyasına yönelik COVID-19 sürecinde OSB'deki çalışanların sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir adım attıklarını söyledi. BTSO girişimleriyle kurulacak tanı merkezi ile organize sanayi bölgelerindeki işçilerin, işlerine rahat gidip üretimlerin aksamaması için yerinde örnek alma işlemi yapılacağını ifade eden Başkan Burkay, "Sağlık Bakanlığımız, TUSEB ve BOSBİR işbirliğiyle bu çalışmayı başlattık. Bursa, üretim, ihracat ve nitelikli istihdamı ile Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı bir şehir. Korona virüsü krizi sonrasında ülke ekonomimizin toparlanmasındaki en önemli aktörlerden birisi yine kentimiz olacaktır. Bu amaçla hem firmalarımızı hem de çalışanlarımızı bu yeni sürece hazırlamak amacıyla OSB'lerimizdeki fabrikalarda çalışan işçilerimize, korona virüs hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla tarama yapacağız. Bu kapsamda korona virüsün tespiti için PCR testi laboratuvarı kurulacak. İşçilerimizin sağlığını yakından ilgilendiren tanı merkezinin kentimiz ve firmalarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu merkezin Bursa'ya kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığımıza ve TÜSEB'e teşekkür ederiz." dedi.



Başkan Burkay, sahadan toplanan numunelerin PCR testi laboratuvarında görevli personele teslim edileceğini, sonuçlar çıktıktan sonra pozitif vakalar ile ilgili firma yetkililerine bilgi verilerek gerekli karantina ve tedavi prosedürünün uygulanmasının sağlanacağını da sözlerine ekledi. - BURSA