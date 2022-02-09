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Bursa'daki çalıştayda lise ve üniversitelerde İngilizce öğretimi ele alındı - Son Dakika

Bursa'daki çalıştayda lise ve üniversitelerde İngilizce öğretimi ele alındı

09.02.2022 15:30
Bursa'daki çalıştayda lise ve üniversitelerde İngilizce öğretimi ele alındı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim ve Değişim Derneği iş birliğinde, "Türkiye'deki Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim ve Değişim Derneği iş birliğinde, " Türkiye'deki Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversitenin Mimar Sinan Yerleşkesi'ndeki programa, öğretim üyelerinin yanı sıra İngilizce öğretmenleri katıldı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitimin niteliğinin artırılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Dünyanın önde gelen birçok firmasının genç girişimciler tarafından kurulduğunu anlatan Karademir, şöyle konuştu:

"Gençlerin yabancı dil öğrenmiş olması pek çok alanda yer edinmelerinin, hatta başarılı olmalarının anahtarı olacak. Yabancı Diller Yüksek Okulunda son derece iyi İngilizce dil eğitimi sunmaktayız. Bursa'daki ortaöğretim kurumlarında görev yapan İngilizce öğretmenleri ve BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan öğretim görevlilerinin bu çalıştay kapsamında bir araya gelmelerine olanak vererek her iki grubun bakış açılarına göre, Türkiye'deki yabancı dil eğitimi ile ilgili mevcut durumun belirlenmesini hedefliyoruz. Amacımızı, dil eğitimi sürecinde yaşanılan problemlere çözüm önerileri üretmek, ülkemizin kalkınması için gerekli olan nitelikli insan gücüne erişilmesi için yabancı dil öğretiminin başarısı konusunda faaliyetlerde bilimsel zemin oluşturabilmek olarak özetleyebilirim."

Karademir, dil öğreniminin en önemli safhalarından birinin de ana dilini iyi bilmekten geçtiğini belirterek, "Türkçe iyi bilinmeden, herhangi bir yabancı dilin gerektiği kadar iyi öğrenilemeyeceğini düşünüyorum. Bu açıdan aslında eğitim ve öğretimin her kademesinde verilen Türkçe eğitiminin de kalitesinin yükseltilmesi gereklidir." diye konuştu.

Çalıştayın sonuç çıktıları Bakan Özer'e sunulacak

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise Türkiye'nin gelişiminde yabancı dil eğitiminin önemli olduğunu aktardı.

Yabancı dil bilmenin kalkınmanın ayaklarından biri olduğunu dile getiren Gür, "Bu çalıştayın sonuç çıktılarını Bakanımız Mahmut Özer'e, Sayın Rektörümle beraber sunacağız. Çalıştayın sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması, öğrencilere dil öğrenimi konusunda yenilikler getirecektir. Böylece öğrencilerimizin yabancı dil öğrenmiş olmaları, yarının dünyasında yer edinmelerinin anahtarı olacaktır. Uluslararası alanda son sözü söyleyebilecek hale gelebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Değişim Derneği Bursa Temsilcisi Ümit Sadık Kurşun da eğitim, ekonomi ve enerji alanında elde edilen gücün, ülkeler açısından dünya genelinde önde olma sonucunu getirdiğini vurguladı.

Kurşun, başarının anahtarının eğitimden geçtiğine değinerek, "Bu anlamda dünyada önde olmak için ideal eğitim sistemine ulaşmak en önemli hedef olmalıdır. Eğitimin güzelleşmesi insan davranışının iyileşmesi, bilim ve teknolojinin gelişmesini getirir. Dernek olarak üye ve gönüllülerimiz ile eğitimin güzelleşmesi üzerine çaba sarf etmekteyiz." dedi.

Konuşmaların ardından, üniversitede yabancı diller alanında görev yapan öğretim görevlileri ile bazı liselerden İngilizce öğretmenlerinin yer aldığı çalıştay etkinliklerine geçildi.

Bursa'daki çalıştayda lise ve üniversitelerde İngilizce öğretimi ele alındı
Bursa'daki çalıştayda lise ve üniversitelerde İngilizce öğretimi ele alındı
Bursa'daki çalıştayda lise ve üniversitelerde İngilizce öğretimi ele alındı
Bursa'daki çalıştayda lise ve üniversitelerde İngilizce öğretimi ele alındı

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milli eğitim bakanlığı, İngilizce, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki çalıştayda lise ve üniversitelerde İngilizce öğretimi ele alındı - Son Dakika


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