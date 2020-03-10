Bursa'daki cami, sosyal tesis ve kamu binaları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'daki cami, sosyal tesis ve kamu binaları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Bursa'daki cami, sosyal tesis ve kamu binaları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, Bursa'daki selatin camiler, sosyal tesisler ve kamu binalarında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Bursa'daki cami, sosyal tesis ve kamu binaları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, Bursa'daki selatin camiler, sosyal tesisler ve kamu binalarında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her gün ortalama 400 bin kişiye hizmet veren otobüsler, BursaRay, T1 ve T3 tramvay vagonları, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve BBBus'ta dezenfeksiyon çalışmaları başlatan ekipler, ilaçlama ağını genişletti.

Bu kapsamda, oluşturulan özel ekiple vatandaşların yoğun olarak kullandığı selatin camiler, sosyal tesisler ve kamu binalarında ilaçlama yapılmaya başlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüsle ilgili ilk günlerden itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Toplu kullanılan alanlarda, özellikle metro, belediye otobüsleri ve halk otobüslerinde dezenfeksiyon çalışmasının sürdüğünü aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Çevre sağlığı ilaçlama hizmeti kapsamında yapılan çalışmalara ek olarak da kapalı alanlarda selatin camileri, sosyal tesisler ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Halkımız bu konuyla ilgili hassasiyetlerini muhafaza etsin; bizim gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsun."

Çin Halk Cumhuriyeti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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