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Bursa'daki camilerde, Mehmetçik için "zafer" duası yapıldı
27 dakika önce
Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Bursa'daki camilerde Fetih suresi okunarak dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:54 Kaynak: AA
Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Bursa'daki camilerde Fetih suresi okunarak dua edildi.
Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Bursa'daki tarihi selatin camilerinden Ulucami'de sabah namazından önce Fetih suresi okundu.
Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği programda şehitler de anıldı.
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