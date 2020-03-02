Bursa'daki camilerde, Mehmetçik için

Vatandaşların ilgi gösterdiği programda şehitler de anıldı.

Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.

Suriye 'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Bursa'daki tarihi selatin camilerinden Ulucami'de sabah namazından önce Fetih suresi okundu.

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Bursa 'daki camilerde Fetih suresi okunarak dua edildi.

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