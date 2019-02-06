Bursa'daki Cinayet
53 dakika önce
Bursa'da kendisine gönderilen paketi almak için kargo şubesine giden kadını silahla öldürdüğü iddia edilen eşi, Samsun'da yakalandı.
Bursa
'da kendisine gönderilen paketi almak için kargo şubesine giden kadını silahla öldürdüğü iddia edilen eşi, Samsun
'da yakalandı. Çarşamba
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri, Kirazlıkçay Mahallesi Yeşilırmak Sokağı'nda devriye görevi sırasında şüpheli hareketler sergileyen Ali C'yi durdurdu.
Üst aramasında 9 milimetre çapında tabanca bulunan zanlının kimlik sorgusunda, Bursa'da işlenen cinayet nedeniyle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan Ali C, Bursa Emniyet Müdürlüğünden gelen görevlilere teslim edildi.
Bursa'da dün kendisine gönderilen paketi almak üzere merkez Osmangazi
ilçesindeki kargo şubesine giden Aynur C. (46), burada boşanma aşamasında olduğu eşi Ali C. ile tartışmıştı. Bu sırada Ali C, tabancayla ateş ederek eşini öldürdükten sonra kaçmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:20 Kaynak: AA
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