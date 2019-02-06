Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Cinayet

Bursa'daki Cinayet

41 dakika önce

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi, Samsun'da defnedildi.

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Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi, Samsun'da defnedildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından, kendisine gönderilen paketi almak için gittiği kargo şubesinde silahla öldüren Aynur C'nin cenazesi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesine getirildi.

Aynur C'nin cenazesi, Ormancık Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Aynur C'nin oğulları Selçuk ve Muhammet C. ile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Bursa'da dün kendisine gönderilen paketi almak üzere merkez Osmangazi ilçesindeki kargo şubesine giden Aynur C. (46), burada boşanma aşamasında olduğu eşi Ali C. ile tartışmıştı.

Tabancayla ateş ederek eşini öldürdükten sonra kaçan Ali C, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 Kaynak: AA

Samsun, Bursa, Güncel
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