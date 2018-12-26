Bursa'daki Cinayet Davası

Bursa'da, evlilik dışı ilişki yaşadığı ve çocuklarından birinin de babası olduğu tespit edilen komşusunu öldüren kadın ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşinin yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da, evlilik dışı ilişki yaşadığı ve çocuklarından birinin de babası olduğu tespit edilen komşusunu öldüren kadın ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşinin yargılanmasına devam edildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Neşe A. (32) ve eşi tutuksuz sanık M.A. ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.



Sanık Neşe A, duruşmadaki savunmasında, maktul Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadığını belirterek, "Üç kız çocuğumdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin, üzerine yazdırdığı 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit olabileceğini söyledim. Yapılan DNA testinde, oğlumun babasının ölen Ümit Şahin olduğu ortaya çıktı. Ben çocuğun Ümit'ten olduğunu hiçbir zaman saklamadım. Ailesinin de haberi vardı." dedi.



Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından cinayeti azmettirdiği iddia edilen M.A'nın, olay gününe ait iş yerindeki güvenlik kamerası görüntüleriyle telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi'nde oturan Neşe A. (32), 2016 yılı eylül ayında, bir süredir kendisine telefonla tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü ve evinin önüne kadar gelen Ümit Şahin (30) ile tartışmıştı. Neşe A'nın, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, eşine ait tabancayla iki el ateş ettiği Şahin, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polise teslim olan Neşe A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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