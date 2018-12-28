Bursa'daki Cinayet Davası

Bursa'da, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bursa'da, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Niyazi Gültekin, maktul Deniz Varol'un yakınları ve tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada son sözü sorulan sanık, Deniz Varol'un kendisinin yakın bir kız arkadaşı olduğunu söyledi.



Olay gecesi Merinos Parkı'nda oturduklarını belirten Gültekin, "Daha sonra, kısa süre önce çıkmaya başladığım kız arkadaşım hakkında ileri geri konuştu. Önce sözlü kavga ettik, sonra daha ileriye gitti. Ben de sinirlendim, 2 yerinden bıçakladım." dedi.



Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanığa, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis, ardından da cinayetin tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.



Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki bir parkta 20 Kasım 2016'da, Niyazi Gültekin (19) kız arkadaşı hakkında kötü sözler söylediğini iddia ettiği Deniz Varol'u bıçakla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan genç kız müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan ve polis ekiplerince evinde gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

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