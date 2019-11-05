Bursa'daki cinayet davasında kamera kaydı raporu bekleniyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir kişinin büfede silahla öldürülmesine ilişkin davada, kamera kayıtlarının raporları bekleniyor.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ahmet Can Yaşlı'nın cinayet zanlısı olarak yargılanan tutuklu sanık Ramiz Sarıçayırlı, tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istenen sanık Sarıçayırlı, önceki savunmalarını tekrarlayarak, cinayet gününden bu yana psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Ölen Ahmet Can Yaşlı'nın kendisine borcu olduğunu belirten büfe sahibi Sarıçayırlı, kendisini şöyle savundu:

"Olay günü kendisi aşırı alkollüydü. Başımıza bela olmasın diye istediği ürünleri verdik. Alışverişin ardından kredi kartı verdi. Kredi kartıyla alışveriş yapamayacağını söyleyince agresifleşti. Alkol veremeyeceğimi ve geçmişe dönük borcunun olduğunu söyledim. Küfürler etti, tartışma esnasında elini sürekli montuna götürüyordu. Orada silah olabileceğini düşündüm. Sıklıkla yapınca silahımı masaya koydum. Başka müşteri geldi. Gider diye onun alışveriş yapmasına müsaade ettim. Gitmeyince tedirgin oldum. Bana zarar vereceğinden emindim. Elini beline götürmeye devam etti. En sonunda sert şekilde götürünce korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim. Ardından belinden bıçak çıktı. Bıçak olduğunu bilemezdim. Çok pişmanım. İş yerinden çıkan 3 silah benimdir. Olay sırasında bir tane birayı bitirmemiştim."

Ölen gencin ağabeyi Orhan Yaşlı ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, bilirkişiden gelecek güvenlik kamerası kaydının raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Ocak ayında yaşanan olayda, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'ndeki bir büfede, Ahmet Can Yaşlı (23), büfe sahibi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri büfe işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı (47) ile Kerim A'yı (43) gözaltına almış, Sarıçayırlı cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.