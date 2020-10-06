Bursa'daki cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde, silahla bir kişiyi öldüren birini de yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Rüstem A. (63) Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık Nuri S, olay günü kahvedeyken insanların yangın olduğu söylentisi üzerine orayı terkettiğini belirterek, "Meydana doğru çıktım, silah sesleri duydum. Kafamı çevirdiğimde Ali K'nin karnını tuttuğunu gördüm, sonra yere yığıldı. Sanığı ve ölen Mustafa T'yi olay yerinde görmedim. Köyde sanığın eşiyle Ali K. arasında ilişki olduğu dedikodusu vardı ama doğru olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, adli tıp kurumundan akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl temmuz ayında, bir süre önce cezaevinden çıkan Rüstem A, tabancayla, aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan Mustafa T'yi (60) öldürmüş, Ali K'yi de yaralamıştı. Olayın ardından aracıyla kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.