Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bursa'daki cinayet ve intiharla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli yakalandı, System.String[]

Bursa'daki cinayet ve intiharla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik ilçesinde Serbest Bölgede bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan eski kız arkadaşını tabancayla vuran O.K'yi olay yerine getirip kaçtığı iddia edilen Ö.C. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, fabrikaya iş başvurusu yapmak üzere arkadaşı O.K. ile geldiğini, danışma bölümünde başvuru formu doldururken, güvenlik görevlisi Ö.M'nin içeri girdiğini, O.K'nin de o sırada girip silahını ateşlediğini, cinayet işleyeceğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Gemlik ilçesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ö.M. (39) dün kendisiyle barışmak isteyen eski erkek arkadaşı O.K. (46) tarafından tabancayla vurulmuştu. Olay yerinden kaçan O.K. yaklaşık 100 metre ileride aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:56 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu
Ekşi mayalı ekmek yiyerek koronodan kendimizi koruyabiliriz Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti         
09:51
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]