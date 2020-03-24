Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bursa'daki cinayet ve intiharla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bursa'daki cinayet ve intiharla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Gemlik ilçesinde Serbest Bölge'de bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan eski kız arkadaşını tabancayla vuran O.K'yi olay yerine getirip kaçtığı iddia edilen Ö.C. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, fabrikaya iş başvurusu yapmak üzere arkadaşı O.K. ile geldiğini, danışma bölümünde başvuru formu doldururken, güvenlik görevlisi Ö.M'nin içeri girdiğini, O.K'nin de o sırada girip silahını ateşlediğini, cinayet işleyeceğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Gemlik ilçesinde bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ö.M. (39) dün kendisiyle barışmak isteyen eski erkek arkadaşı O.K. (46) tarafından tabancayla vurulmuştu. Olay yerinden kaçan O.K. yaklaşık 100 metre ileride aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:24 Kaynak: AA

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