Bursa'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta silahlı saldırı sonucu Suriyeli H.D'nin (28) öldüğü eşi M.D'nin (27) yaralandığı olayın ardından çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen Suriyeli 8 şüpheliyi Ankara ve Eskişehir'de gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Taraflar arasında daha önceden Şanlıurfa'da gerçekleşen bir cinayetten dolayı husumet olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayda yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta yürüyen H.D. ve eşi M.D, tabancayla vurulmuştu. Çevredekiler tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen H.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Eşi M.D ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.