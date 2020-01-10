Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı

12 dakika önce

Bursa'da boş arazide cesedi bulunan kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, maktulün eski kız arkadaşının da aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı, System.String[]

Bursa'da boş arazide cesedi bulunan kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, maktulün eski kız arkadaşının da aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bulunan cesedin Yozgat'ta yaşayan Furkan Kahraman'a (24) ait olduğunu belirledi.

Ekipler, Kahraman'ın irtibatını tespit ettikleri Bursa'da yaşayan M.D. (28), eşi E.D. (24) ve arkadaşları Ö.Y. (28) ve F.Y'yi (21) gözaltına aldı.

Kahraman'ın, eski kız arkadaşı E.D'yi evlenmesinin ardından da arayarak rahatsız ettiği, durumdan haberdar olan M.D'nin maktulü telefonla aradığı ve aralarında tartışma yaşandığı öne sürüldü.

M.D'nin sosyal paylaşım sitesinde kadın profili oluşturarak Kahraman'la iletişime geçtiği, bir arkadaşının kız kardeşini telefonla görüştürerek onu Bursa'ya davet ettirdiği belirtildi.


Şüphelilerin kente gelen Kahraman'ı buluşma noktasından aldıktan sonra boş araziye götürdükleri, ellerini plastik kelepçeyle bağladıkları, boğazını koli bandıyla sararak darbettikleri ve bıçaklayıp kaçtıkları iddia edildi.

Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde dün yüksek hızlı tren (YHT) hattı çalışmasının yapıldığı bölgedeki boş arazide kimliği belirsiz ceset bulunmuştu.

Yozgat, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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