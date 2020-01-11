Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da boş arazide cesedi bulunan kişinin cinayet zanlısı olarak yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bulunan cesedin Yozgat'ta yaşayan Furkan Kahraman'a (24) ait olduğunu belirledi. Ekipler, Kahraman'ın irtibatını tespit ettikleri Bursa'da yaşayan M.D. (28), eşi E.D. (24) ve arkadaşları Ö.Y. (28) ve F.Y'yi (21) gözaltına aldı.

Kahraman'ın, eski kız arkadaşı E.D'yi, evlenmesinin ardından da arayarak rahatsız ettiği, durumdan haberdar olan M.D'nin maktulü telefonla aradığı ve aralarında tartışma yaşandığı öne sürüldü. M.D'nin sosyal paylaşım sitesinde kadın profili oluşturarak Kahraman'la iletişime geçtiği, bir arkadaşının kız kardeşini telefonla görüştürerek onu Bursa'ya davet ettirdiği belirtildi.

Şüphelilerin kente gelen Kahraman'ı buluşma noktasından aldıktan sonra boş araziye götürdükleri, ellerini plastik kelepçeyle bağladıkları, boğazını koli bandıyla sararak darbettikleri ve bıçaklayıp kaçtıkları iddia edildi.

Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve eşi E.D. ile Ö.Y. tutuklandı. F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde dün yüksek hızlı tren hattı çalışmasının yapıldığı bölgedeki boş arazide kimliği belirsiz ceset bulunmuştu.