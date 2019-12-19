Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi

6 saat önce

Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Efe Sarp, yarın Aydın'ın Karacasu ilçesi Cumaönü Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Mert Alpaslan ise bugün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınacak olan ikindi namazının ardından TÜYAP Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi

Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu, Aydın, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu
Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti Elektrik teline takılan çekyatı görenler neye uğradığını şaşırdı!

Son Dakika Haberleri
16:20 "Yan Baktın" kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:20 "Eğitim öğretim kültürü, sınav sistemi değişmeden değişemez" - Son Dakika
16:20 Putin: "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" - Son Dakika
16:16 Minikler Şire Pazarını gezdi - Son Dakika
16:15 Mudanya Belediyesi'nden belediyelerin veterinerlik personeline eğitim - Son Dakika
15:53 Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
15:22 Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 16:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]