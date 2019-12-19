Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

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Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi
6 saat önce
Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Efe Sarp, yarın Aydın'ın Karacasu ilçesi Cumaönü Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Mert Alpaslan ise bugün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınacak olan ikindi namazının ardından TÜYAP Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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