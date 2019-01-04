Bursa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
1 saat önce
Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan kadınların da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Bursa
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Fransa
tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan kadınların da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:35
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