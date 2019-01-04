Son Dakika Haberleri: Bursa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Bursa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

1 saat önce

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan kadınların da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Bursa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]
Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan kadınların da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:35 

Bursa, Ekonomi
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