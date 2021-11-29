Üye Girişi
BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ - Son Dakika

BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

29.11.2021 18:47

BURSA'daki düğün eğlenceleri görenleri hayrete düşürdü.

BURSA'daki düğün eğlenceleri görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir damada ip bağlayıp traktör çektirildi, bir diğerinin başında ise yumurta kırılıp, motor yağı döküldü. Bir başka düğünde ise damat kaynar kazanın içine konuldu. Düğün günü damatlara yapılan eziyetlerin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

Bursa'nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde düğün günü damatlara yapılan eziyetler, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin biri düğün sonrası çekildi. Evin önünde bekleyen arkadaşları, damadı araçtan indirip, önce suyla ıslattı, ardından kafasına un döküp yumurta kırdılar. Benzer ilginç düğünlerden bir diğerinde ağda yapılan damadın başından aşağı motor yağı da döküldü. Arkadaşları tüm bu eziyetlerin ardından ise damatla birlikte çifte telli oynadı. Horoz sesi çıkaran ve klarnet çalan damat, arkadaşlarının elinden zor kurtuldu.

DAMATLARDAN BİRİ TRAKTÖR ÇEKTİ, DİĞERİ KAZANDA KAYNATILDI

Nilüfer ilçesindeki bir düğün törenine ait ilginç görüntüde ise düğün sonrası evinin yakınında arabadan indirilen damada, halat bağlandı. Damat eve kadar, halatla traktör çekti. Bir başka düğünde de damat, kazanda kaynatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti. Bazı vatandaşlar ise yazdıkları yorumlarla, damat adaylarına üzüntülerini dile getirdi.

BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Traktör, Bursa, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor 21:07 Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor Babasını sokak ortasında öldüresiye dövüp kafasına sopayla vurdu 20:36 Babasını sokak ortasında öldüresiye dövüp kafasına sopayla vurdu İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
21:08 Ali Babacan'dan casusluk iddialarına cevap: Metin Gürcan'ın devletin gizli bilgisine ulaşma imkanı yok
21:07 Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor
20:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:53 Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı
20:52 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür
20:27 Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran hareket! Hakem, kaldırdığı bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu
20:26 Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 189 kişi vefat etti, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi
19:48 Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar
19:31 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti
Ali Babacan'dan casusluk iddialarına cevap: Metin Gürcan'ın devletin gizli bilgisine ulaşma imkanı yok Ali Babacan'dan casusluk iddialarına cevap: Metin Gürcan'ın devletin gizli bilgisine ulaşma imkanı yok         
21:08
7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti 7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti         
20:45
Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi         
20:26
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 21:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: BURSA'DAKİ DÜĞÜN ADETLERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement