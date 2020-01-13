Bursa'daki emekli vatandaş, her sabah gönüllü olarak sokakları temizliyor - Son Dakika

Bursa'daki emekli vatandaş, her sabah gönüllü olarak sokakları temizliyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63) isimli vatandaş, her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.

İnegöl ilçesindeki Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Kazım Yolcu, emekliliğinin ardından eline süpürgesini aldı. Her sabah Ömer Osman Çağlayan Okulu önü ve çevresineki sokakları düzenli olarak temizleyen Yolcu, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Gönüllü olarak sokakları temizlediğini ve çocuklara örnek olunması gerektiğini kaydeden Yolcu, "Temizlik imandan gelir, temizlik yoksa iman yoktur. Benim parayla işim yok. Ben temizlemezsem, sen temizlemezsen kim temizleyecek? Birilerinin bu işi yapması lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza da örnek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.