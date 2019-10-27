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Bursa'daki ev yangını

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde 12 Ekim'de ahşap evde çıkan yangına müdahale ederken ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

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Bursa'nın İznik ilçesinde 12 Ekim'de ahşap evde çıkan yangına müdahale ederken ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Kırsal Elmalı Mahallesi'ndeki dağ evinde elektrik kontağından çıkan yangında ağır yaralanan Emine Kahraman (26), Ankara Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangında yaralanan Kahraman'ın annesi Asiye Kahraman (46), Bursa'daki tedavisinin ardından taburcu edildi.

- Olay

Ahşap dağ evinde 12 Ekim'de elektrik kontağından yangın çıkmış, alevlere müdahalede bulunurken kıyafetleri tutuşan Emine Kahraman ağır, yardım etmek isteyen annesi hafif yaralanmıştı. Üniversiteden bu yıl mezun olan Emine Kahraman'ın Gemlik ilçesinde yaşadığı, hafta sonu tatili için ailesini ziyarete geldiği öğrenilmişti.

Emine Kahraman, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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