Son Dakika Haberleri: Bursa'daki fabrika yangını kontrol atına alındı
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Bursa'daki fabrika yangını kontrol atına alındı

1 saat önce

Bursa'nın Kestel ilçesindeki kumaş fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki kumaş fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kestel, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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