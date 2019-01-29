Son Dakika Haberleri: Bursa'daki Feci Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bursa'daki Feci Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'daki Feci Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı. Takside bulunan kadın yolcu kazanın şokuyla fenalık geçirdi.

Kaza, dün akşam saat 10.30 sularında Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk D, 16 NCU 80 plakalı otomobiliyle sinyal verip dönmeye kalktığı sırada, yan şeritten gelen Mehmet A. idaresindeki 16 T 0201 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Takside bulunan kadın yolcu ise kazanın etkisiyle şoka girip fenalık geçirdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazanın yaşandığı sırada ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve aracına taktığı polis çakarlarıyla ilerleyen sürücü, trafik polisi tarafından durduruldu. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Orhan S. gözaltına alınırken, otomobili ekipler tarafından bağlandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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