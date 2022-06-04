Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında

04.06.2022 11:15

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi.

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında

Kırmızı ışıkta geçen taksi şoförü kamyona böyle çarptı

BURSA - Bursa'da kamyonla taksinin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada yolcu ve sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. idaresindeki 16 T 0267 plakalı taksi sürücüsü kırmızı ışıkta geçmek isteyince N.Ö. idaresindeki 16 GC 451 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu taksi içerisinde bulunan yolcu konumundaki M.Ş. ve sürücü B.Ş. yaralandı. Taksi kullanılamaz hale gelirken araç içerisinde sıkışan yolcu ve sürücü çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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