Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında

6 saat önce

Bursa'da kontrolünü kaybedilen kamyonet önce kaldırıma çıkarak yan yattı, sonrasında kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarptı.

Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında, System.String[]

Bursa'da kontrolünü kaybedilen kamyonet önce kaldırıma çıkarak yan yattı, sonrasında kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarptı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş ise faciadan kıl payı kurtuldu.


Olay, geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü önce kaldırıma çıktı, sonra yan yatan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarparak sürükledi. O sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş ise sürüklenen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. - BURSA

İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı
Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor İmamoğlu cemevleriyle ilgili soruya Diyanet'in faiz kararıyla yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:34:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]