Son Dakika Haberleri: Bursa'daki feci kazada eski belediye başkanı hayatını kaybetti
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Bursa'daki feci kazada eski belediye başkanı hayatını kaybetti

30 dakika önce

Bursa'da meydana gelen feci kazada eski belediye başkanı hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Bursa'daki feci kazada eski belediye başkanı hayatını kaybetti, System.String[]
Bursa'da meydana gelen feci kazada eski belediye başkanı hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Devecikonak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Boru idaresindeki 16 Y 9977 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Birol Kaplan kontrolündeki 16 ABC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Metin Boru ağır, diğer sürücü Birol Kaplan, yolcular Ahmet Kazan, Hayriye Kahraman ve Fazlı Karaman çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik eski belediye başkanı Metin Boru'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa, Metin Boru, Bursa, Güncel
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