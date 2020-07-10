Bursa'daki FETÖ operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edilen 17 kişiye yönelik, dün gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyon kapsamında, gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si, haklarında daha önce İstanbul 'da soruşturma bulunması sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Bursa 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edilerek, gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

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