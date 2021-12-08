Üye Girişi
Bursa'daki 'gaybubet evleri'ne şok baskın - Son Dakika

Bursa'daki 'gaybubet evleri'ne şok baskın

08.12.2021 15:47
Bursa'daki 'gaybubet evleri'ne şok baskın

Bursa'da firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ile firari FETÖ mensuplarının saklandığı tespit edilen ve 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik Bursa il merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında FETÖ'nün sözde eyalet talebe mesulü, Orhangazi ilçe imam yardımcısı, bölge talebe mesulü, büyük bölge talebe mesulü ve örgüt yurt müdürünün bulunduğu 7 firari şüphelisi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyale ve sahte kimliğe el konuldu. Operasyon sırasında şüphelilerden bazılarının cep telefonunu camdan attığı ve telefonlarını sıfırlamaya çalıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden emniyetteki sorgusu tamamlanıp adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklanırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa'daki 'gaybubet evleri'ne şok baskın
Bursa'daki 'gaybubet evleri'ne şok baskın
Bursa'daki 'gaybubet evleri'ne şok baskın
Bursa'daki 'gaybubet evleri'ne şok baskın

Fetullahçı Terör Örgütü, Kaçakçılık, Cumhuriyet, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki 'gaybubet evleri'ne şok baskın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor! 15:59 Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor!
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi 15:13 Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Son Dakika Haberleri
15:59 3 doz Pfizer/BioNTech korona aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikoru sağlıyor
15:58 Trabzonspor'dan duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor!
15:56 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti
15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!
15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
15:42 İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş
15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!
15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı
15:18 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
15:17 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!
Trabzonspor duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor! Trabzonspor duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor!         
15:59
4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti         
15:56
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş         
15:43
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Son sözleri "Gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti Son sözleri "Gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti         
15:10
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 16:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'daki 'gaybubet evleri'ne şok baskın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement