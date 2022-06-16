Bursa'daki hayvanat bahçesinin Afrikalı sakinleri bir arada yaşıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin "savana" adı verilen bölgesinde Afrika kıtası orijinli hayvanların doğal yaşam alanına benzer koşullar sağlandı.

Büyükşehir Belediyesince 1998 yılında 206 bin metrekare alana kurulan hayvanat bahçesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Soğanlı mevkisindeki alanda memeli, kuş, balık ve sürüngen familyalarında Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinden getirilen 138 türden 1072 hayvan bulunuyor. Görevliler tarafından özel olarak bakılan hayvanların sayısı her yıl artıyor.

Hayvanat bahçesinde, Afrika kökenli bireylerin doğal yaşamlarına en yakın koşulların sağlanması amacıyla ayrı bir bölüm oluşturuldu.

Grant's cinsi 25 zebra, 4 zürafa, 6 Afrika deve kuşu ve 3 beyaz gergedanın yanı sıra başka türlerin yaşadığı alana gelen ziyaretçiler, bu hayvanların etkileşimlerine de tanıklık edebiliyor.

17 bin metrekarelik alan, Afrika kökenli hayvanların uyum sürecinin ardından bir arada bulunmasıyla ayrı bir özellik taşıyor.

Her türün görevlileri tarafından gereksinimlerine uygun şekilde bakıldığı ve akşamları kapalı alanlarında barındırıldığı bölgede, zaman zaman birbirlerinin alanlarına geçen ancak doğal ortamlarındaki gibi çoğunlukla kendi sürüleriyle bulunan hayvanların yaşamları görülebiliyor.

"Sadece aslanımız eksik"

Hayvanat bahçesinin başbakıcısı Önder Sevim, AA muhabirine, daha önce ayrı ayrı bölgelerde tutulan hayvanların "savana" benzeri oluşturulan alanda bir araya getirildiğini söyledi.

Zebralardan bazılarının doğum nedeniyle farklı bölüme alındığını belirten Sevim, "Doğum için ayrılan zebralarımız da katıldığında alanımız daha süslenecek, daha şenlenecek." dedi.

Sevim, uzun bir uyum sürecinin ardından türleri savana bölümüne birer birer dahil ettiklerini anlattı.

Sürecin tamamlandığını, her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Sevim, "Her tür kendi bölgesinde daha çok vakit geçiriyor ama birbirlerinin alanına da bazen giriyorlar. Çok güzel bir ortam oldu, Bursalıları ziyarete bekliyoruz. Sadece aslanımız eksik bu alanda." diye konuştu.

Sevim, hayvanat bahçesinde aslanın bulunduğunu ancak bu bölüme alınmadığını sözlerine ekledi.