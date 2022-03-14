Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı

14.03.2022 17:51
Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ve İznik ilçelerinde hırsızlık olayına karışan 6 kişi tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ve İznik ilçelerinde hırsızlık olayına karışan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbarlar sonrasında Gemlik ve İznik'te çok sayıda hırsızlık olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalanırken, ev ve iş yerlerinden çalınan çok sayıda ürün ele geçirildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan U.Ö., S.Y., N.S., M.S., O.Y. ve RA., tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı
Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı

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Hisarcık, Gemlik, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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